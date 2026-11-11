Тела пожилых супругов, найденные в Ростове-на-Дону после жестокого убийства, могли пролежать около полутора месяцев. Главным подозреваемым по делу проходит их 49-летний сын, который ранее уже был судим за убийство. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По предварительным данным, преступление произошло примерно в 20-х числах сентября. Останки 74-летнего мужчины и его 73-летней жены с признаками расчленения обнаружили в морозильной камере одной из квартир города.

В правоохранительных органах также сообщили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ (убийство). Официально мужчина нигде не работал, но подрабатывал таксистом.

Пожилые супруги Шатиловы из Ростова-на-Дону, останки которых обнаружили в домашней морозильной камере, не выходили на связь с конца сентября. Родственники сообщили об исчезновении примерно неделю назад. После обнаружения тел следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. 49-летнего мужчину разыскивают. На месте происшествия работают криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Виновность подозреваемого предстоит установить суду.