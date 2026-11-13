Следователи потребовали заключить под стражу 49-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве собственных родителей. Во время допроса мужчина дал признательные показания об обстоятельствах преступления. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Убивший родителей ростовчанин дал признательные показания на допросе. Видео © Telegram / Следком

По информации ведомства, следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение.

Речь идёт об убийстве пожилой супружеской пары, тела которой обнаружили 11 ноября. Останки 73-летней женщины находились в квартире многоквартирного дома на улице Орбитальной, а останки её 74-летнего супруга нашли в расположенном неподалёку гараже.

По версии следствия, преступление было совершено более полутора месяцев назад. Под подозрение попал сын погибших, который после случившегося покинул Ростовскую область.

Мужчину задержали 12 ноября в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Позднее его доставили в Ростов-на-Дону для проведения следственных действий.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве двух лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решение об аресте подозреваемого должен принять суд.

Ранее Life.ru рассказывал о подробностях исчезновения пожилых супругов Шатиловых. По нашим данным, их сын работал водителем и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в сфере грузоперевозок. Десять лет назад мужчину уже разыскивали по подозрению в другом убийстве. Тогда, по версии правоохранителей, он мог быть причастен к гибели собственной тёщи, которую задушили на кладбище в Аксайском районе Ростовской области. Кроме того, Life.ru сообщал, что тела пенсионеров могли находиться в морозильной камере около полутора месяцев. По предварительным данным, преступление было совершено ещё во второй половине сентября, однако известно о нём стало только 11 ноября.