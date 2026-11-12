Подозреваемый в убийстве собственных родителей в Ростове-на-Дону Виталий Шатилов рассказал, как вернулся на место преступления спустя двое суток. Признания прозвучали на опубликованной Ириной Волк видеозаписи после задержания 49-летнего ростовчанина в Макеевке.

МВД Донецка задержали в Макеевке мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своих родителей-пенсионеров. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам Шатилова, сразу после произошедшего он несколько дней находился в другом месте. Вернувшись, мужчина приобрёл строительные материалы и отправился в гараж, где решил скрыть следы преступления.

«После того, как через несколько дней, через два, вернее, я вернулся на место преступления. Взял, купил в магазине монтажную пену. И в подвале сделал подобие саркофага», — рассказал Шатилов.

Затем он засыпал сооружение щебёнкой, закрыл гараж и больше туда не возвращался.

Ранее Life.ru рассказывал о подробностях исчезновения пожилых супругов Шатиловых. По данным SHOT, их сын работал водителем и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в сфере грузоперевозок. Десять лет назад мужчину уже разыскивали по подозрению в другом убийстве. Тогда, по версии правоохранителей, он мог быть причастен к гибели собственной тёщи, которую задушили на кладбище в Аксайском районе Ростовской области. Кроме того, Life.ru сообщал, что тела пенсионеров могли находиться в морозильной камере около полутора месяцев. По предварительным данным, преступление было совершено ещё во второй половине сентября, однако известно о нём стало только 11 ноября.