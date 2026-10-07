«Идея была не его»: В РАН оценили Нобелевку Халзена и назвали настоящего автора метода

Идея использовать естественную среду для регистрации нейтрино появилась задолго до создания обсерватории IceCube, за работу над которой Фрэнсис Халзен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года. Об этом RTVI рассказал главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Жан-Арыс Джилкибаев.

«Идея была не его. Этот метод регистрации черенковского излучения в естественных средах предложил ещё наш учёный Моисей Марков в 60-х годах прошлого века», — сказал физик.

По словам Джилкибаева, впоследствии на основе этой концепции появился американский проект DUMAND, участниками которого были и советские специалисты. Однако реализовать его не удалось из-за высокой стоимости и отсутствия необходимых технологий.

Позднее похожий подход воплотили на Байкале. Сейчас там работает нейтринный телескоп Baikal-GVD объёмом около 0,8 кубического километра. Сам Халзен предложил создать подобную установку в Антарктиде и более 40 лет занимался развитием этого направления.

Джилкибаев назвал награду американского физика более чем заслуженной. По его словам, IceCube позволил зарегистрировать нейтрино внеземного происхождения и фактически открыл новое направление — экспериментальную нейтринную астрофизику.

Учёный также считает, что премию мог бы разделить с Халзеном российский физик Григорий Домогацкий, который участвовал в развитии нейтринных экспериментов в СССР. Однако он ушёл из жизни до присуждения награды.

Фрэнсис Халзен стал единственным лауреатом Нобелевской премии по физике в 2026 году. Его отметили «за решающий вклад в обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Размер премии составляет 12 млн шведских крон.

Ранее Life.ru рассказывал, за что Фрэнсис Халзен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года. Учёный создал концепцию обсерватории IceCube, где кубический километр антарктического льда используется как гигантский детектор нейтрино. Благодаря установке физикам удалось зарегистрировать частицы, прилетевшие из-за пределов Солнечной системы.