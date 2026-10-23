«Иди и смотри»: Как изображение на майке Егора Крида оскорбило общество Оглавление Почему общественность возмутилась Кто придумал лонгслив Чем известен концептстор КМ20 Егора Крида обвинили в оскорблении памяти жертв Великой Отечественной войны из-за одежды с переделанным постером к фильму «Иди и смотри»— на лицо главного героя картины нанесли тату. Кто придумал скандальный дизайн, что грозит музыканту и продавцам, разбирался Life.ru Егор Крид влип в скандал из-за лонгслива. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Magnific

Певец Егор Крид попал в серьёзный скандал, который как минимум может стоить ему репутации, а как максимум — грозить и судебным преследованием. Пользователи Сети обнаружили его на фотографиях в модном дизайнерском лонгсливе стоимостью 38 тысяч рублей с принтом, взятым из постера кинофильма «Иди и смотри». «Мосфильм», которому принадлежат права на ленту, уже заявил, что изображение было взято без спроса, и юристы компании уже готовят претензию. Но главное даже не в этом.

Общественники требуют проверить музыканта на предмет попытки реабилитации нацизма.

Почему общественность возмутилась

На лонгсливе Крида изображён главный герой картины — 16-летний Флёра Гайшун, рядом — силуэты горящей деревни и нацистских карателей. В отличие от оригинального постера, на лице парня появились новомодные татуировки и пирсинг, повыше — надпись «Маркировка дистанции», а на рукавах — автоматы. Сам наряд был выбран для съемки клипа на песню «Милый ублюдок».

Егор Крид в том самом лонгсливе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / km20.conceptstore

Трагические события сожжения Хатыни, лёгшие в основу фильма, происходили в Белоруссии, режиссёр Элем Климов сознательно снимал её в республике, даже массовка набиралась из местных жителей, чтобы добиться максимальной исторической достоверности.

За время действия фильма совсем юный парнишка, переживший все ужасы войны, включая расстрел собственной семьи и сожжение деревни нацистскими карателями, превращается в седого старика.

«Иди и смотри» — тяжелейшая военная драма, которую нормальному человеку смотреть без эмоций невозможно. Поэтому интерпретации, подобные лонглсливу Крида, для жителей бывшего СССР выглядят как кощунство и надругательство над памятью жертв нацизма. Особенно на фоне новой войны Запада с Россией.

Певец написал, что не знал, откуда это изображение, так как не смотрел фильм.

Кто придумал лонгслив

Одежду с портретом главного героя фильма выпустил московский концептстор KM20 в коллаборации с американским брендом Marking Distance, учредителями которого являются большие друзья скандального рэпера Канье Уэста Лука Саббат и Loko (он же Джеймс Пирс). Последний, кстати, и разработал дизайн лонгслива, вдохновившись фильмом о войне.

Напомним, сам Уэст в России сейчас на слуху в связи со скандалом по поводу его возможного выступления в Санкт-Петербурге. Совсем недавно российская общественность негодовала по поводу информации о его приезде, так как рэпер является известным поклонником нацизма и Адольфа Гитлера.

В итоге одежду привезли в Москву и провели презентацию, на которой присутствовал и сам Егор Крид. После этого товар появился на виртуальных полках KM20 в интернете и в клипе российского музыканта.

Чем известен концептстор КМ20

КМ20, который продавал лонгслив в своих магазинах, этим летом наказывали за использование англицизмов на сайте. Поводом стало слово «sale», из‑за которого магазину выписали предписание.

Само название принадлежит фирме с тюремным названием «Бубновый валет»* — на тамошнем жаргоне так называют мелких аферистов, не заслуживающих доверия. На жизнь магазин не жалуется — только за прошлый год ООО выручило почти 400 млн рублей. При этом чистую прибыль показало мизерную — всего полтора миллиона. Остальное ушло на налоги (44 млн рублей) и на «расходы» — 382 млн.









Занятно, что хозяйка фирмы отвечать на вопросы журналистов не захотела и, по их словам, даже внесла в свой «чёрный» список контактов, но скандальный товар из продажи исчез немедленно.

Владелица — дама тоже не простая. Это 43-летняя Ольга Карпуть. Помимо «Бубнового вальта», который она открыла ещё в 2008 году, Карпуть владела брендом «Волк оф шейм», лицом которого была Рената Литвинова. Впрочем, его жизнь оказалась короче текущего — бизнес закрылся в 2022 году.

Карпуть — супруга известного авторитетного бизнесмена-девелопера Павла Тё, совладельца Capital Group, которой принадлежит несколько башен в Сити, и ещё как минимум 22 двух других российских компаний с общей выручкой в десятки миллиардов рублей.

* Международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов