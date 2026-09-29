«Игра на понижение»: Предсказавший кризис 2008 года инвестор предупредил о скором крахе пузыря ИИ

Инвестор Майкл Бьюрри, верно предсказавший кризис 2008 года, уверен, что перегрев вокруг искусственного интеллекта может закончиться раньше, чем принято думать. Об этом сообщает CNBC.

Ещё в 2025 году финансист начал предупреждать о рисках стремительного притока капитала в ИИ. С тех пор крупнейшие технологические корпорации продолжили наращивать расходы на инфраструктуру, а спрос на оборудование подтолкнул вверх стоимость чипов и памяти.

Нынешнюю ситуацию Бьюрри сравнивает с бумом доткомов конца 1990-х. Тогда инвесторы массово вкладывались в интернет-компании, рассчитывая на будущую прибыль, однако значительная часть этих ожиданий не оправдалась.

Новое исследование рисков ИИ-инфраструктуры заставило инвестора сократить горизонт своего прогноза.

«Авторы [исследования] подчеркнули рискованность ситуации, когда инвестиции в AI-индустрию опираются на ещё не доказанные будущие доходы и при этом сопровождаются жёсткими юридическими соглашениями», — сказано в публикации.

После этого Бьюрри заменил ряд прямых ставок на снижение put-опционами по Micron, Nebius, Palantir и другим связанным с ИИ активам. Часть контрактов истекает летом и осенью 2027 года, что указывает на ожидание возможного ухудшения ситуации уже в течение ближайшего года.

Ранее Life.ru писал, что американский фондовый рынок уже демонстрирует признаки пузыря средней или поздней стадии. Аналитик отмечал, что среди тревожных сигналов — резкий рост инвестиций технологических гигантов и дорогие оценки компаний.