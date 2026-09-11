«Пузырь на поздней стадии»: Рынку акций США предрекли обвал

Пузырь на американском рынке акций может лопнуть уже в ближайшие месяцы, полагает старший экономист Capital Economics по финансовым рынкам Джеймс Рейли. Его оценку приводит австралийский телеканал ABC. По словам аналитика, восемь показателей указывают на то, что пузырь вокруг индекса S&P 500 достиг средней или поздней стадии.

«В целом, по нашему мнению, данные соответствуют пузырю на поздней стадии», — сообщил Рейли.

Среди тревожных сигналов экономист назвал резкое увеличение инвестиций крупнейших технологических компаний, которые активно привлекают заёмные средства. Одновременно растёт число размещений акций и выходов компаний на биржу при высоких оценках бизнеса.

«Судя по прошлому опыту, это предполагает, что конец пузыря отделяют уже месяцы, а не годы», — предупредил аналитик.

Опасения участников рынка усилились на фоне скачка нефтяных цен и доходности американских гособлигаций. Доходность десятилетних казначейских бумаг США приблизилась к 5%, а стоимость нефти Brent превысила $105 за баррель из-за опасений за поставки сырья с Ближнего Востока.