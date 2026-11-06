Страшные пророчества Нострадамуса на 2027 год оказались построены на сомнительной игре с цифрами. Кандидат исторических наук, исследователь наследия французского предсказателя Алексей Пензенский раскритиковал попытки современных толкователей связать старинные четверостишия с грядущими катастрофами. В беседе с aif.ru он объяснил, почему подобные расшифровки больше напоминают погоню за сенсацией, чем серьёзный анализ исторических текстов.

Поводом стала публикация британского портала LadBible, авторы которой собрали пять тревожных трактовок произведений Нострадамуса. Энтузиасты предположили, что 27-е четверостишие каждой «Центурии» может описывать события именно 2027 года. Отсюда появились прогнозы о разрушительных лесных пожарах, экономическом кризисе, политических потрясениях во Франции и обострении ситуации на Ближнем Востоке.

В одном из катренов говорится о человеке, который придёт из Персии к берегам Чёрного моря. Современные интерпретаторы связали эти строки с Ираном и турецким Трабзоном. Другой фрагмент, где упоминается небесный огонь, движущийся с запада на восток, превратили в предупреждение о масштабных природных пожарах. А строки о золоте, серебре и долгах сочли предвестием финансового обвала. Правда, последнее «пророчество» обнаружилось в 28-м катрене VIII «Центурии», что уже противоречит самой идее искать подсказки исключительно под номером 27.

Пензенский обратил внимание на главную слабость всей конструкции: никто не объяснил, почему цифру 27 необходимо связывать именно с 2027 годом. С тем же успехом, по словам историка, можно объявить её указанием на 1927-й или любое другое столетие.

«Тут просто людям захотелось хайпануть. Непонятно, почему они увязали 27 катрен именно с 2027 годом, а не, например, с 1927», — заметил специалист.

Чтобы показать абсурдность такого подхода, исследователь предложил проверить аналогичное «предсказание» на 2026 год из третьей «Центурии». Там описываются короли, воздвигающие изваяния, жрецы с ритуальными жезлами и древние обряды жертвоприношений. Если применять логику современных толкователей, человечество в нынешнем году должно было столкнуться с масштабным возвращением язычества. Однако ничего подобного не произошло, и до конца 2026-го осталось менее двух месяцев.

Интерес к загадочным четверостишиям регулярно возрождается на фоне мировых кризисов и приближения нового календарного года. Сам Нострадамус, умерший в 1566 году, нигде прямо не называл 2027 год. Все громкие трактовки появились благодаря современным авторам, сопоставляющим расплывчатые образы XVI века с актуальными политическими и экономическими событиями.

Любопытно, что попытки превратить древние катрены в календарь будущих потрясений теперь предпринимают даже нейросети. В феврале Life.ru рассказывал об эксперименте платформы YesChat.ai, которая поручила искусственному интеллекту расшифровать пророчества Нострадамуса на 2026–2027 годы. Алгоритм выдал весьма конкретный сценарий: мощное наводнение на юго-востоке Великобритании, политический кризис во Франции и усиление влияния США на европейские государства. Особенно необычной оказалась трактовка загадочной «Аузонии», которую ИИ связал сразу с Италией, Испанией и Грецией. Кроме того, нейросеть усмотрела в упоминании 50-й параллели намёк на формирование нового мирового центра силы вокруг Москвы. Никаких научных оснований считать такие интерпретации достоверными прогнозами представлено не было. Теперь к подобным предсказаниям добавилась и версия о «магическом» 27-м четверостишии, которую историк Пензенский считает необоснованной.