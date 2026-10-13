Предсказание пастора Млакелы о конце света 12-13 октября не сбылось

Предсказанная южноафриканским пастором Джошуа Млакелой дата Апокалипсиса — 12–13 октября 2026 года — наступила, но ожидаемого конца света так и не случилось. Ранее об этом пророчестве писало издание New York Post.

Проповедник, уже не раз ошибавшийся со своими прогнозами, уверял, что новые даты ему открыли Бог и Иисус Христос в видениях. При этом речь идёт не о гибели планеты, а о так называемом вознесении — когда верующие, по его словам, поднимутся на небеса перед началом Великой скорби. В соцсетях же это предсказание быстро превратилось в ожидание полного апокалипсиса с уничтожением всего живого.

Это уже не первая попытка пастора назвать дату. До этого он обещал вознесение 23 сентября 2025 года. Часть его сторонников тогда настолько поверила пророчеству, что распродавала жильё и автомобили, а некоторые уходили с работы. Когда ничего не произошло, Млакела объявил, что Судный день якобы отложен свыше, чтобы дать людям шанс на покаяние.

Правда, уже за 12 октября пастор дал слово, что больше никаких сдвигов не случится, поставив на карту свою репутацию.