Конец света отменяется? ChatGPT оценил шансы пророчества африканского пастора Млакелы

Вероятность того, что предсказание пастора Джошуа Млакелы о событиях 12–13 октября 2026 года сбудется, составляет менее 0,1%. Такую оценку в комментарии Life.ru дал ChatGPT, проанализировав предыдущие заявления проповедника и доступные факты.

«Вероятность того, что предсказание Джошуа Млакелы на 12–13 октября сбудется, — менее 0,1%. Вероятность того, что оно не сбудется, — более 99,9%», — следует из ответа нейросети.

Одним из главных аргументов стала история предыдущего прогноза Млакелы. Ранее он называл датой «вознесения» 23 сентября 2025 года, однако предсказанное событие не произошло, после чего пастор перенёс сроки.

Кроме того, новая дата основана на рассказах Млакелы о видениях и религиозных толкованиях, а не на проверяемых научных данных. Признаков приближающейся глобальной катастрофы, которые могли бы подтвердить подобный прогноз, также нет.

При этом ChatGPT отдельно отметил, что Млакела говорит прежде всего о религиозном «вознесении» верующих, а не о физическом уничтожении Земли. Поэтому вероятность такого сверхъестественного события невозможно корректно рассчитать научными методами, а цифра менее 0,1% отражает оценку достоверности самого предсказания с учётом имеющихся данных.

«12–13 октября 2026 года почти наверняка пройдут без предсказанного Млакелой события. Причин менять планы, тратить сбережения или готовиться к апокалипсису нет», — заключил ChatGPT.

При этом вероятность того, что после 13 октября пастор предложит новое объяснение несбывшемуся пророчеству или назовёт другую дату, нейросеть оценила как высокую — с учётом его предыдущего переноса.

Ранее Life.ru рассказывал о новом пророчестве южноафриканского пастора Джошуа Млакелы, который вновь назначил дату «вознесения» верующих после несбывшегося прогноза на сентябрь 2025 года. Проповедник утверждает, что получил новое видение и теперь ожидает событие в середине октября 2026-го. История вызвала новый всплеск обсуждений в соцсетях на фоне разговоров о возможном «конце света».