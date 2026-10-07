Конец света назначен на следующую неделю: Пастор из ЮАР снова перенёс дату

Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакеле, чьё прошлое предсказание конца света уже не сбылось, назначил новую дату «вознесения» — 12–13 октября 2026 года. На этот раз проповедник утверждает, что переносов больше не будет, пишет The Express.

Мхлакеле заявляет, что новую дату ему якобы открыли Бог и Иисус Христос. Речь идёт о «вознесении» — распространённом среди части христиан представлении о том, что верующие будут взяты на небеса перед событиями последних времён.

Проповедник объясняет свои расчёты Праздником труб и утверждает, что традиционный календарь якобы ошибается примерно на месяц. Однако по еврейскому календарю Рош ха-Шана в 2026 году начался вечером 11 сентября и завершился 13 сентября, поэтому предложенная Мхлакеле датировка с ним не совпадает.

Это уже не первая попытка пастора вычислить дату апокалипсиса. В 2025 году он предсказывал «вознесение» на 23–24 сентября. После того как ничего не произошло, Мхлакеле объяснил неудачу календарными расхождениями и переносом события. Life.ru писал, что человечество благополучно пережило это и ещё несколько громких предсказаний конца света в 2025 году.

Ранее сообщалось, что некоторые последователи проповедника настолько поверили в его первый прогноз, что продавали имущество и увольнялись с работы. Теперь Мхлакеле называет 12–13 октября «окончательной» датой и вновь утверждает, что получил подтверждение в видениях.

Тема скорого апокалипсиса регулярно появляется и в других предсказаниях. Ранее Life.ru рассказывал о ясновидящей, которая связала начало апокалипсиса с 2027 годом. Своё пророчество она основывала на сне о библейской реке Евфрат и появлении Антихриста.