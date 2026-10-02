До «конца света» остался месяц: Учёный разобрал пугающий прогноз из журнала Science 1960 года

В 1960 году авторы статьи в журнале Science рассчитали, что 13 ноября 2026 года население Земли приблизится к бесконечности, фактически приведя человечество к гибели. Теперь профессор Алан МакИчерн объяснил, почему до назначенного «конца света» можно дожить без паники, пишет Daily Mail.

Работу под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года» подготовили специалист по кибернетике Хайнц фон Фёрстер и его студенты Патрисия Мора и Лоуренс Амиот. Свои расчёты они построили на динамике роста населения за предыдущие две тысячи лет. Авторы предполагали, что демографическая кривая будет продолжать двигаться по прежней траектории вплоть до критической даты.

Прогноз получился настолько необычным, что его затем десятилетиями приводили в учебниках по генетике, экологии и демографии. Однако реальное развитие событий начало заметно расходиться с расчётами примерно с 1993 года. Численность человечества стала отставать от модели, созданной в середине XX века.

Главную проблему старого расчёта МакИчерн увидел в изменившейся рождаемости. Сейчас её глобальный уровень, по его словам, составляет чуть меньше половины показателя 1960 года. Поэтому продолжать механически переносить прежнюю демографическую кривую на 2026-й уже невозможно.

Профессор также обратил внимание на необычный стиль самой публикации. Фон Фёрстер в разные периоды жизни занимался сценическими фокусами, а научную работу построил так, чтобы серьёзные расчёты сочетались с эффектным и абсурдным финалом. МакИчерн считает, что именно такая подача помогла статье надолго остаться в памяти читателей и профессионального сообщества.

Учёный заверил, что 13 ноября человечество, скорее всего, встретит как самый обычный день. При этом он не считает старую публикацию бесполезной, поскольку она была основана на реальных исследованиях и аргументации своего времени. Её главной особенностью стало соединение науки с намеренно театральной подачей.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс допускает скорое наступление конца света и появление антихриста среди людей. По словам американского вице-президента, он старается делать как можно больше для «Божьей работы» и не исключает, что его деятельность может привести к концу света. В таком случае, отметил Вэнс, он также не станет воспринимать это как нечто плохое.