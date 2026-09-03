Вэнс допустил скорое наступление конца света и появление антихриста

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не исключает скорого наступления конца света и появления антихриста среди людей. Об этом он рассказал в евангелистском подкасте Брайса Кроуфорда.

«Считаю ли я, что мы живём в последние времена? Я не знаю», — сказал Вэнс. При этом он отметил, что не видит смысла чрезмерно зацикливаться на подобных пророчествах.

По словам американского вице-президента, он старается делать как можно больше для «Божьей работы» и не исключает, что его деятельность может привести к концу света. В таком случае, отметил Вэнс, он также не станет воспринимать это как нечто плохое.

«Конец света может наступить, и он наступит, вопрос лишь в том, произойдёт ли это через тысячи лет или через несколько месяцев», — заявил политик.

Вэнс добавил, что его «не удивляет», если бы антихрист уже находился среди людей. В качестве примера духовно неоднозначных явлений он привёл использование искусственного интеллекта в личной жизни.

По словам вице-президента, его знакомый обращается к ИИ за советами по вопросам брака, что он сравнил с «отчасти» сатанизмом*. Вэнс считает опасным ситуацию, когда человек полностью отказывается от социальной составляющей жизни, которую, по его словам, задумал Бог.

Политик также рассказал о встречах с мировыми лидерами, во время которых иногда ощущал «что-то мрачное». Кроме того, он выступил в защиту Дональда Трампа из-за ранее опубликованной фотографии, созданной ИИ, где президент был изображён в образе Иисуса.

Ранее экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что исчезновение лесов, нехватка чистой воды и природные катаклизмы сами по себе не означают наступления конца света. По его словам, о настоящем апокалипсисе можно говорить только при полном уничтожении Земли, а современные кризисы, войны и глобальное потепление он связал с древними пророчествами.

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