Финский общественник и военкор Кости Хейсканен, находящийся с ознакомительным визитом в Крыму, заявил, что полуостров напоминает ему Канарские острова, но с гораздо большим разнообразием и возможностями для туризма. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Я сравниваю с Канарскими островами, но здесь больше локаций в части культурно-туристической программы: царские дворцы, ботанические сады, кафе, рестораны, морские прогулки. Здесь намного интересней в этой части», — сказал Хейсканен.

Военкор подчеркнул, что Крым оставляет только позитивные впечатления — полуостров чистый и красивый, природа замечательная, а люди там очень добрые. Никто отсюда никуда не бежит, хорошо развито транспортное сообщение, заметил журналист.

«Крымчане стойкие люди. Их не сломить», — отметил финский военкор.

Ранее Life.ru рассказывал, что финский военкор Кости Хейсканен во время поездки в Крым записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу и пригласил его посетить полуостров, чтобы тот увидел, что крымчане не хотят возвращения киевского режима .