Часть фирм, которые урезали штат ради перехода на искусственный интеллект, начали заново звать уволенных людей на их прежние места. Об этом рассказало агентство Associated Press.

По информации издания, возврат к живым кадрам связан с тем, что нейросети оказались куда капризнее в управлении, чем от них ждали. Машины не умеют считывать эмоции, им недоступны критическое мышление и творческий подход.

«Когда вам нужно критическое мышление, сотрудничество, креативность, институциональные знания — это те вещи, которые ИИ просто не может воспроизвести», — привело агентство слова главы рекрутинговой компании Robert Half Билла Дрисколла.

За таким разворотом уже закрепилось название — «ИИ-бумеранг».

До этого Life.ru рассказывал, что корпорация Microsoft предложила примерно 60 тысячам сотрудников добровольно уйти из компании, получив при этом выходное пособие. Программа затрагивает более четверти всего персонала технологического гиганта. По данным Business Insider, такой шаг понадобился, чтобы урезать расходы на фоне огромных вложений в развитие искусственного интеллекта.