Бывшие соратники Илона Маска разработали технологию, которая позволит обучать искусственный интеллект предсказывать будущие события. О запуске проекта объявили в компании Epochal.

Система получила название Time Portal и фактически представляет собой цифровую машину времени. Она позволяет нейросетям изучать интернет таким, каким он был в определённый момент прошлого, составлять прогнозы и затем сверять их с реальным развитием событий.

В распоряжении разработчиков находится архив из более чем триллиона интернет-страниц, охватывающий свыше 30 лет. Для наиболее часто обновляемых сайтов система способна восстанавливать их содержимое с точностью до минуты.

Создатели технологии рассчитывают, что со временем искусственный интеллект сможет прогнозировать события точнее человека, а его возможности найдут применение практически во всех отраслях экономики. Ограниченная версия Time Portal уже доступна бесплатно.

Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предупредил о возможном резком ускорении развития искусственного интеллекта уже в 2027 году. Учёный предложил крупнейшим разработчикам договориться об общих ограничениях, чтобы механизмы безопасности успевали за совершенствованием нейросетей.