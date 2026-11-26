ИИ научат предсказывать будущее: Бывшие соратники Маска создали цифровую машину времени
Экс-соратники Маска разработали технологию прогнозирования будущего с помощью ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывшие соратники Илона Маска разработали технологию, которая позволит обучать искусственный интеллект предсказывать будущие события. О запуске проекта объявили в компании Epochal.
Система получила название Time Portal и фактически представляет собой цифровую машину времени. Она позволяет нейросетям изучать интернет таким, каким он был в определённый момент прошлого, составлять прогнозы и затем сверять их с реальным развитием событий.
В распоряжении разработчиков находится архив из более чем триллиона интернет-страниц, охватывающий свыше 30 лет. Для наиболее часто обновляемых сайтов система способна восстанавливать их содержимое с точностью до минуты.
Создатели технологии рассчитывают, что со временем искусственный интеллект сможет прогнозировать события точнее человека, а его возможности найдут применение практически во всех отраслях экономики. Ограниченная версия Time Portal уже доступна бесплатно.
Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предупредил о возможном резком ускорении развития искусственного интеллекта уже в 2027 году. Учёный предложил крупнейшим разработчикам договориться об общих ограничениях, чтобы механизмы безопасности успевали за совершенствованием нейросетей.
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