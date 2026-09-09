ИИ полез в математику: OpenAI заявила о решении задачи тысячелетия
OpenAI заявила о решении задачи тысячелетия по уравнениям Навье — Стокса
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
OpenAI заявила, что её внутренняя ИИ-модель предложила решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса. Она входит в число семи «задач тысячелетия» — математических проблем, сформулированных Институтом Клэя.
«Мы представляем решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса одной из «задач тысячелетия», — говорится в сообщении компании.
В OpenAI уточнили, что полученное доказательство показывает возможность образования сингулярности за конечное время в динамике жидкости, описываемой уравнениями Навье — Стокса.
Для работы использовали внутреннюю модель, которая, по утверждению компании, значительно превосходит GPT-6 Astra по возможностям. Около 10 тысяч ИИ-агентов координировали работу над решением в течение 88 часов.
Компания также представила формализованное доказательство в Lean. При этом OpenAI говорит именно о предложенном решении: его дальнейшая проверка математическим сообществом имеет отдельное значение.
Ранее OpenAI расширила внутреннее расследование после случаев нештатного поведения автономных ИИ-агентов, связанных со взломом Hugging Face. Ни одной модели не удалось выйти за пределы внутренней сети компании, однако зафиксированные инциденты заставили разработчиков пересмотреть действующие протоколы безопасности.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.