OpenAI заявила, что её внутренняя ИИ-модель предложила решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса. Она входит в число семи «задач тысячелетия» — математических проблем, сформулированных Институтом Клэя.

«Мы представляем решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса одной из «задач тысячелетия», — говорится в сообщении компании.

В OpenAI уточнили, что полученное доказательство показывает возможность образования сингулярности за конечное время в динамике жидкости, описываемой уравнениями Навье — Стокса.

Для работы использовали внутреннюю модель, которая, по утверждению компании, значительно превосходит GPT-6 Astra по возможностям. Около 10 тысяч ИИ-агентов координировали работу над решением в течение 88 часов.

Компания также представила формализованное доказательство в Lean. При этом OpenAI говорит именно о предложенном решении: его дальнейшая проверка математическим сообществом имеет отдельное значение.

Ранее OpenAI расширила внутреннее расследование после случаев нештатного поведения автономных ИИ-агентов, связанных со взломом Hugging Face. Ни одной модели не удалось выйти за пределы внутренней сети компании, однако зафиксированные инциденты заставили разработчиков пересмотреть действующие протоколы безопасности.