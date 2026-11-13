Антимонопольные ведомства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились обмениваться опытом выявления и расследования картельных сговоров. Одной из тем встречи стало использование искусственного интеллекта для обнаружения нарушений на торгах. Обсуждение прошло в рамках XI Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».

Представители конкурентных ведомств рассмотрели механизмы выявления сговоров, которые применяются в разных странах. В их числе цифровой мониторинг закупок, аналитические системы, программы смягчения ответственности для участников картелей и взаимодействие с правоохранительными органами.

Заместитель руководителя ФАС России Руслан Джалюков отметил, что, несмотря на различия в национальном законодательстве, страны сталкиваются со схожими нарушениями. По его словам, обмен практикой позволит сблизить подходы к расследованиям, в том числе когда антиконкурентные соглашения затрагивают несколько государств.

Отдельно участники обсудили российскую государственную информационную систему «Антикартель». Она использует технологии искусственного интеллекта для анализа информации о торгах и выявления признаков сговора между их участниками.

Как сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Артём Исайчик, в 2026 году доля дел, возбуждённых центральным аппаратом ведомства с использованием ГИС «Антикартель», достигла 65%.

В дальнейшем возможности системы планируется расширить. Если сейчас она преимущественно применяется для анализа закупок, то следующий этап предполагает использование цифровых инструментов для поиска антиконкурентных соглашений на товарных рынках.

Своим опытом также поделились представители Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана и Евразийской экономической комиссии.

По итогам встречи участники договорились подготовить совместный обзор наиболее эффективных практик расследования картелей в странах ШОС.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС выявила признаки картельного сговора при дорожных закупках на 8,7 миллиарда рублей в четырёх российских регионах. В том случае обнаружить возможные нарушения также помогла система «Антикартель».