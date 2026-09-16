ФАС раскрыла в четырёх регионах России дорожный картель на 8,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора при ремонте и содержании федеральных дорог сразу в четырёх регионах России. Общая начальная стоимость контрактов превышает 8,7 млрд рублей.

Дело возбуждено в отношении восьми компаний: «ТехСтройКонтракт», «ДорЭнергоСтрой», «ДорСервис», «ДорМеханизация», «ВиаСтрой», «Битумикс», ДЭП № 19 и ДЭП № 12.

По версии ФАС, участники могли договориться о поддержании цен на торгах в Московской, Владимирской и Тульской областях, а также Краснодарском крае. В результате контракты заключались с минимальным снижением стартовой цены.

Признаки возможного сговора ведомство обнаружило в том числе с помощью государственной информационной системы «Антикартель». Предварительно общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 8 745 844 818 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФАС выявила антиконкурентные соглашения в 89 регионах России. Только за первое полугодие 2026 года такие нарушения затронули 4945 закупок на общую сумму 198,5 млрд рублей. Чаще всего признаки ограничивающих конкуренцию договорённостей находили именно в строительстве и дорожной отрасли, а почти 40% дел были возбуждены с использованием системы «Антикартель».