Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 11:50

ФАС раскрыла в четырёх регионах России дорожный картель на 8,7 млрд рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора при ремонте и содержании федеральных дорог сразу в четырёх регионах России. Общая начальная стоимость контрактов превышает 8,7 млрд рублей.

Дело возбуждено в отношении восьми компаний: «ТехСтройКонтракт», «ДорЭнергоСтрой», «ДорСервис», «ДорМеханизация», «ВиаСтрой», «Битумикс», ДЭП № 19 и ДЭП № 12.

По версии ФАС, участники могли договориться о поддержании цен на торгах в Московской, Владимирской и Тульской областях, а также Краснодарском крае. В результате контракты заключались с минимальным снижением стартовой цены.

Признаки возможного сговора ведомство обнаружило в том числе с помощью государственной информационной системы «Антикартель». Предварительно общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 8 745 844 818 рублей.

ФАС выявила признаки сговора АЗС и завышения цен на топливо в четырёх регионах
ФАС выявила признаки сговора АЗС и завышения цен на топливо в четырёх регионах

Ранее Life.ru рассказывал, что ФАС выявила антиконкурентные соглашения в 89 регионах России. Только за первое полугодие 2026 года такие нарушения затронули 4945 закупок на общую сумму 198,5 млрд рублей. Чаще всего признаки ограничивающих конкуренцию договорённостей находили именно в строительстве и дорожной отрасли, а почти 40% дел были возбуждены с использованием системы «Антикартель».

Больше новостей о решениях регуляторов, госзакупках и российском рынке — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar