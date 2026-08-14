ФАС выявила антиконкурентные соглашения в 89 регионах России

Антиконкурентные соглашения в первом полугодии 2026 года затронули 4945 закупок на общую сумму 198,5 млрд рублей. Такие итоги подвела Федеральная антимонопольная служба.

Всего за шесть месяцев ведомство возбудило 161 дело о сговорах и координации экономической деятельности. По результатам разбирательств было принято 131 решение о нарушении антимонопольного законодательства.

Нарушения выявили в 89 регионах страны. Ответчиками по делам стали 465 компаний и предпринимателей, а также 73 заказчика. Чаще всего ограничивающие конкуренцию договорённости обнаруживали в строительстве и дорожной отрасли, а также в фармацевтике.

Только центральный аппарат ФАС за этот период назначил административные штрафы на 20,3 млрд рублей. Одновременно служба всё активнее использует автоматизированный поиск подозрительных закупок: почти 40% дел с начала года были возбуждены с применением ГИС «Антикартель».

В конце июня ФАС выявила признаки картеля в сфере ЖКХ Подмосковья на сумму свыше 5,5 млрд рублей. Под подозрение попали четыре компании, которые, по версии ведомства, могли заранее распределять победителей торгов на модернизацию систем тепло- и водоснабжения.