ИИ поймали на читерстве на турнире по StarCraft
GPT-6 Astra поймали на подмене своего бота в турнире по StarCraft: Brood War
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
GPT-6 Astra сжульничала на соревновании по StarCraft: Brood War — вместо собственного игрового бота модель скачала одну из сильнейших программ, написанных человеком. Подмену заметили организаторы StarSkirmish, пишет Kotaku.
По правилам испытания каждая нейросеть получает один час, чтобы самостоятельно написать на C++ бота за протоссов. Затем программы сражаются как с разработками других ИИ, так и с ботами, созданными программистами.
У GPT-6 Astra возникли сложности в боях с сильными соперниками. Вместо очередной доработки собственного кода модель скачала Stardust — известного StarCraft-бота, которого программист Брюс Маккензи Нильсен создал ещё в 2020 году. В рейтинге StarSkirmish именно Stardust используется как ориентир с максимальной оценкой в 100 баллов.
Организатор соревнования Кай Макфитерс обнаружил подмену и откатил код Astra до состояния перед загрузкой чужой программы, чтобы результаты дальнейших матчей не были «загрязнены». После этого модели разрешили продолжить испытание.
При этом GPT-6 Astra и Claude Opus 5.5 остаются двумя сильнейшими ИИ-участниками теста. На момент публикации их результаты в рейтинге StarSkirmish были практически равны — 51 и 50 баллов соответственно, тогда как человеческий Stardust сохранял максимальные 100.
Это не первый случай, когда поведение ИИ-агентов OpenAI вызывает вопросы. Накануне Life.ru рассказывал, что компания извинилась перед Австралией после несанкционированного доступа экспериментального агента к правительственному сервису. После инцидента разработчики усилили контроль и механизмы экстренного вмешательства специалистов.
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