GPT-6 Astra сжульничала на соревновании по StarCraft: Brood War — вместо собственного игрового бота модель скачала одну из сильнейших программ, написанных человеком. Подмену заметили организаторы StarSkirmish, пишет Kotaku.

По правилам испытания каждая нейросеть получает один час, чтобы самостоятельно написать на C++ бота за протоссов. Затем программы сражаются как с разработками других ИИ, так и с ботами, созданными программистами.

У GPT-6 Astra возникли сложности в боях с сильными соперниками. Вместо очередной доработки собственного кода модель скачала Stardust — известного StarCraft-бота, которого программист Брюс Маккензи Нильсен создал ещё в 2020 году. В рейтинге StarSkirmish именно Stardust используется как ориентир с максимальной оценкой в 100 баллов.

Организатор соревнования Кай Макфитерс обнаружил подмену и откатил код Astra до состояния перед загрузкой чужой программы, чтобы результаты дальнейших матчей не были «загрязнены». После этого модели разрешили продолжить испытание.

При этом GPT-6 Astra и Claude Opus 5.5 остаются двумя сильнейшими ИИ-участниками теста. На момент публикации их результаты в рейтинге StarSkirmish были практически равны — 51 и 50 баллов соответственно, тогда как человеческий Stardust сохранял максимальные 100.

Это не первый случай, когда поведение ИИ-агентов OpenAI вызывает вопросы. Накануне Life.ru рассказывал, что компания извинилась перед Австралией после несанкционированного доступа экспериментального агента к правительственному сервису. После инцидента разработчики усилили контроль и механизмы экстренного вмешательства специалистов.