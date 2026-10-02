Нейросеть расшифровала письмо Наполеона за шесть часов — люди не могли прочесть его 217 лет

Зашифрованное письмо Наполеона, которое оставалось нерасшифрованным 217 лет, удалось прочитать с помощью нейросети GPT-6 Astra. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Послание было составлено в 1809 году и адресовано генералу Огюсту Мармону. Текст представлял собой комбинацию цифр, букв и различных условных обозначений, что долгое время не позволяло установить его содержание.

Как сообщает издание, нейросети потребовалось около шести часов, чтобы расшифровать письмо.

В послании Наполеон сообщал сведения о расположении французских и австрийских войск, а также их численности. Кроме того, в тексте содержалось распоряжение подготовиться к маршу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что человеческая интуиция способна оказаться решающей там, где алгоритм нейросети выбрал бы формально очевидный вариант. Российский лидер обратил внимание, что ИИ уже способен самостоятельно принимать решения исходя из собственного понимания целесообразности. Это касается как гражданского, так и военного применения технологий. По мере их развития алгоритмы, по его оценке, будут получать всё больше ответственности.