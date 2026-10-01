«Последнее слово — за человеком»: Путин предложил ввести правила для ИИ во всём мире

Мировому сообществу стоит заранее выработать общие правила использования искусственного интеллекта, поскольку технология развивается слишком быстро, а её последствия пока трудно прогнозировать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам российского лидера, возможности ИИ огромны и в ближайшие годы он будет менять многие стороны жизни человека. При этом Путин подчеркнул, что искусственный интеллект должен оставаться прежде всего инструментом.

«Искусственный интеллект, во всяком случае на сегодняшний день, может и должен использоваться как инструмент в руках человека. И конечное решение, безусловно, должно быть за человеком», — заявил российский лидер.

Президент считает, что наибольший эффект даст сочетание человеческих возможностей и технологий ИИ. Поэтому ключевая роль, по его словам, должна сохраняться за людьми, которые используют подобные системы.

«Было бы очень хорошо, чтобы мы своевременно выработали правила использования этого механизма в интересах всего человечества», — добавил Путин.

В России уже готовят собственные правила взаимодействия граждан с искусственным интеллектом. Соответствующий перечень предусмотрен концепцией повышения цифровой грамотности, утверждённой правительством в сентябре.