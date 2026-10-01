«Пользуюсь Администрацией президента»: Путин пошутил в ответ на вопрос об ИИ

Президент России Владимир Путин с юмором ответил на вопрос, пользуется ли он чатами с искусственным интеллектом. Тема возникла во время дискуссии на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия». Модератор поинтересовался у президента, обращается ли он лично к ИИ-сервисам.

«Я пользуюсь Администрацией президента, которая пользуется всем, до чего додумалось человечество», — ответил Путин.

Искусственному интеллекту президент посвятил значительную часть сегодняшнего выступления. В частности, он говорил о влиянии технологии на общество и предупреждал о риске того, что алгоритмы могут использоваться для обезличивания людей.

Ранее Владимир Путин заявил, что распространение искусственного интеллекта может привести к новой попытке обезличить людей и подвести всех под единый шаблон — но уже через чужие алгоритмы. По его словам, гуманитарную сторону развития ИИ сегодня изучают даже внимательнее, чем технические и экономические вопросы. Эксперты всё чаще с беспокойством обсуждают риски такого сценария.