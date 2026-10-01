Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 20:47

«Пользуюсь Администрацией президента»: Путин пошутил в ответ на вопрос об ИИ

Путин пошутил, что пользуется администрацией президента вместо ИИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин с юмором ответил на вопрос, пользуется ли он чатами с искусственным интеллектом. Тема возникла во время дискуссии на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия». Модератор поинтересовался у президента, обращается ли он лично к ИИ-сервисам.

«Я пользуюсь Администрацией президента, которая пользуется всем, до чего додумалось человечество», — ответил Путин.

Искусственному интеллекту президент посвятил значительную часть сегодняшнего выступления. В частности, он говорил о влиянии технологии на общество и предупреждал о риске того, что алгоритмы могут использоваться для обезличивания людей.

Человек против алгоритма: Путин напомнил, как подполковник Петров остановил путь к ядерной войне
Человек против алгоритма: Путин напомнил, как подполковник Петров остановил путь к ядерной войне

Ранее Владимир Путин заявил, что распространение искусственного интеллекта может привести к новой попытке обезличить людей и подвести всех под единый шаблон — но уже через чужие алгоритмы. По его словам, гуманитарную сторону развития ИИ сегодня изучают даже внимательнее, чем технические и экономические вопросы. Эксперты всё чаще с беспокойством обсуждают риски такого сценария.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин на «Валдае»
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar