Человек против алгоритма: Путин напомнил, как подполковник Петров остановил путь к ядерной войне

Человеческая интуиция способна оказаться решающей там, где алгоритм нейросети выбрал бы формально очевидный вариант. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер обратил внимание, что ИИ уже способен самостоятельно принимать решения исходя из собственного понимания целесообразности. Это касается как гражданского, так и военного применения технологий. По мере их развития алгоритмы, по его оценке, будут получать всё больше ответственности.

«Человек, конечно же, не может соревноваться со способностью машины практически мгновенно анализировать ситуацию. Зато человек обладает другими качествами: чутьём, интуицией, умением принимать неочевидные, может быть, решения, которые оказываются единственно правильными в конце концов и спасительными», — отметил он.

Глава государства напомнил события сентября 1983 года, когда советский подполковник Станислав Петров находился на боевом дежурстве. Система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала якобы запуск пяти американских межконтинентальных баллистических ракет. Офицер усомнился в достоверности сигнала, предположил технический сбой и в итоге оказался прав.

Ранее Владимир Путин заявил, что распространение искусственного интеллекта может привести к новой попытке обезличить людей и подвести всех под единый шаблон — но уже через чужие алгоритмы. По его словам, гуманитарную сторону развития ИИ сегодня изучают даже внимательнее, чем технические и экономические вопросы. Эксперты всё чаще с беспокойством обсуждают риски такого сценария.