ИИ против электричества: Американцы не хотят центров обработки данных по соседству

Большинство американцев не поддерживают активное строительство дата-центров для искусственного интеллекта, которое продвигает администрация президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на опросы и источники.

По данным агентства, сторонники ИИ среди чиновников убеждены в необходимости технологии для роста экономики, но её развитие требует масштабного строительства центров обработки данных. Это вызывает недовольство граждан из-за роста цен на электроэнергию и перегрузки сетей.

Согласно опросу Fox News, проведённому в конце июля, 7 из 10 американских избирателей выступили против строительства такого центра рядом с их домом. Эксперты предупреждают администрацию, что она рискует потерять поддержку населения в этом вопросе. Разногласия могут ослабить позиции республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.

Ранее Life.ru писал, что в Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где вычисления выполняют живые человеческие нейроны. В одной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL1 от австралийской Cortical Labs — около 16 миллионов клеток, выращенных из стволовых клеток и подключённых к электронике через электроды. Создатели утверждают, что такие системы могут обучаться на меньшем объёме данных и потреблять меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.