ИИ за 10 часов взломал немецкий шифр «Энигмы», который оставался тайной 85 лет

Модель GPT-6 Astra от OpenAI помогла расшифровать немецкую военную радиограмму времён Второй мировой войны, остававшуюся неразгаданной более 85 лет. О результатах работы рассказал разработчик Картер Леффен.

Шифр «Энигмы». Фото © X / Carter Leffen

Сообщение из 82 символов было отправлено 10 июля 1941 года и зашифровано при помощи машины «Энигма». На решение задачи у GPT-6 Astra Extra High и специализированных агентов ушло около десяти часов.

В ходе работы система изучала исторические архивы, сопоставляла плохо различимые символы, искала контекстные подсказки, создала симулятор «Энигмы» и написала программу для криптоанализа. Сам Леффен при этом задавал направление исследования и контролировал процесс.

Ключевой зацепкой стала другая уже расшифрованная радиограмма, отправленная в тот же день. В ней дважды подряд встречалось название Розенов. Исследователи предположили, что такая же последовательность могла содержаться и в неразгаданном сообщении, после чего начали проверять подходящие настройки машины.

В итоге удалось восстановить текст радиограммы: отправитель просил сообщить маршрут движения, указывал, что находится в Розенове на северо-востоке современной ФРГ, и требовал немедленного ответа по радио. На специально созданном сайте Леффен опубликовал описание работы, исходные материалы и инструменты для проверки результата.

Ранее Life.ru рассказывал, как Алан Тьюринг помог союзникам взламывать немецкую «Энигму» во время Второй мировой войны. Британский математик разработал методы криптоанализа и участвовал в создании электромеханической машины Bombe, которая позволяла значительно ускорить поиск настроек немецких шифровальных машин. Позднее идеи Тьюринга стали одной из основ современной информатики и исследований в области искусственного интеллекта.