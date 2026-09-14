ИИ, зумеры и доверие: Baltic Weekend раскрыл программу

Организаторы раскрыли деловую программу международного форума Baltic Weekend, который пройдет уже на следующей неделе в Петербурге. Участие в обсуждениях примут представители бизнеса, государства и профессионального сообщества. В числе спикеров — Александр Журавский, Алексей Гореславский, Андрей Тимонов, Анастасия Мишанина, Юлия Аблец, Валерий Федоров, Игорь Столяров, Артем Фатхуллин и Йоханнес Толай.

Baltic Weekend представил программу форума по коммуникациям в Петербурге. Фото © Предоставлено Life.ru

Генеральный директор SPN.Communications, вице-президент РАСО и основатель Baltic Weekend Андрей Баранников отметил, что сегодня главный запрос бизнеса — уйти от активности ради активности к измеримому результату.

«Компании ждут от специалистов четкого понимания, как их решения влияют на поведение аудитории, доверие к бренду и устойчивость бизнеса», — подчеркнул Андрей Баранников.

В мероприятии примут участие представители более 60 компаний, медиа, исследовательских и коммуникационных организаций, профессиональных объединений, образовательных учреждений и государственных структур. Среди них — «Росатом», «Северсталь», Сбер, Яндекс, Совкомбанк, «Норникель», Т-Банк, Ozon, «М.Видео», ВКонтакте, МТС и другие.

Одной из центральных тем станет применение искусственного интеллекта в коммуникациях. Участники разберут, как брендам адаптировать контент для попадания в ответы генеративных нейросетей, а также смогут принять участие в практикуме по использованию ИИ-инструментов. Ещё один блок посвятят оценке эффективности PR и доверию аудитории.