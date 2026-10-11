Икра, шампанское и не только: что купить к новогоднему столу уже сейчас

До новогодних праздников ещё больше двух месяцев, но часть продуктов для праздничного стола можно покупать уже сейчас. Это поможет распределить расходы, избежать очередей в декабре и не переплачивать за товары, спрос на которые традиционно растёт перед праздниками. Об этом рассказала старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова в беседе с агентством «Прайм».

«В четвёртом квартале дорожают категории, зависящие от урожая и логистики: овощи и фрукты — из-за сезонности, деликатесы — из-за спроса. К декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристое, в том числе из-за индексации акцизов. Красная икра прибавляет 10–15%, а мандарины и другие цитрусовые к середине декабря — 10–20% из-за перегруженной логистики», — говорит Попова.

В первую очередь стоит обратить внимание на продукты, которые при соблюдении условий хранения остаются пригодными в пищу месяцами. В этот список входят крупы, макароны, мука, сахар, консервы, растительное масло, мёд, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад.

Эксперт также советует присмотреться к игристому вину и красной икре. По её словам, перед праздниками спрос на них увеличивается, а сейчас на прилавках появляется свежая продукция дальневосточной путины. При покупке икры важно проверить дату изготовления, срок годности и условия хранения.

В ноябре можно продолжить закупать бакалею, сладости и другие товары с длительным сроком хранения. Однако не стоит ориентироваться только на яркие ценники во время распродаж: перед акцией некоторые продавцы могут повысить исходную стоимость товара, из-за чего скидка окажется не такой выгодной, предупреждает Попова.

Свежее мясо и фарш, охлаждённую рыбу и морепродукты, молочную продукцию, мягкие сыры и готовые блюда лучше покупать ближе к празднику. У таких продуктов ограниченный срок годности, поэтому важно учитывать дату изготовления и условия хранения.

Свежие овощи, фрукты и зелень также разумнее приобрести незадолго до Нового года. Исключение составляют овощи, способные долго храниться при подходящих условиях: картофель, морковь, лук, свёкла, тыква и капуста.

Попова рекомендует сочетать ранние закупки с покупками непосредственно перед праздником. Такой подход помогает распределить нагрузку на семейный бюджет, не тратить лишнее время в очередях и заранее приобрести продукты, которые могут подорожать или стать менее доступными в декабре.

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