Военно-транспортный самолёт Ил-76, принадлежащий Вооружённым силам Украины, вылетел с аэродрома во Львове, несмотря на ограничения на использование воздушного пространства страны. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, самолёт после взлёта проследовал в южном направлении. Источник предположил, что борт может направляться в сторону Ближнего Востока, однако точный пункт назначения ему неизвестен.

Как утверждает собеседник ТАСС, этот Ил-76 и раньше совершал международные перелёты. В частности, самолёт посещал польский Демблин и Брюссель. Последний из известных источнику рейсов состоялся 9 ноября.

Это не единственный случай использования закрытого львовского аэродрома транспортной авиацией ВСУ. Ранее агентство сообщало, что 17 ноября украинский Ан-26 совершил рейс в Брюссель и вернулся обратно. По информации источника, самолёт провёл в Бельгии несколько часов.

Собеседник также утверждает, что отдельные полёты транспортной авиации фиксировались в Черновцах, а легкомоторные самолёты замечали в районе Ужгорода. О назначении этих рейсов информации нет.

Ранее Life.ru сообщал о другом перелёте военно-транспортного Ил-76 ВСУ из закрытого аэропорта Львова в Брюссель. Тогда источник ТАСС также не уточнил, какой груз перевозил самолёт и с какой целью выполнялся рейс.