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Опубликовано 24 сентября, 16:45

Транспортный самолёт ВСУ совершил рейс из Львова в Брюссель

Обложка © Wikipedia / Andrey Rakul / Не является фото с места событий

Обложка © Wikipedia / Andrey Rakul / Не является фото с места событий

Транспортный самолёт Ил-76 ВСУ вылетел из Львова и приземлился в Бельгии. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По словам собеседника агентства, борт прошёл через воздушное пространство нескольких стран ЕС. Что он перевозил и с какой целью совершил рейс, источник не уточнил.

Он также сообщил, что 31 августа этот Ил-76 летал из Львова на польскую военную авиабазу в Демблине и спустя несколько часов вернулся. Украинское воздушное пространство остаётся закрытым для гражданской авиации. Европейское агентство авиационной безопасности указывает, что ограничение относится именно к гражданским полётам.

Известно, что именно такими самолётами Киев пытается доставлять в страну военные грузы. Также в доставках используются Ан-12 и Ан-26.

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Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ сообщил, что Украина превратилась в один из крупных центров международного чёрного рынка оружия.

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Татьяна Миссуми
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