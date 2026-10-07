Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала методы мобилизации на Украине после нового эпизода во Львове. Она заявила о продолжающихся случаях задержания мужчин на улицах.

«Мужчин на Украине по-прежнему забирают с улиц и сажают в фургоны, чтобы отправить на передовую. Ещё в январе Зеленский назвал уличные облавы приоритетной задачей и передал их новому министру обороны. Министр уже сменился. Ничего не изменилось», — написала Мендель в соцсети X.

По её словам, ситуация с уличной мобилизацией остаётся прежней несмотря на смену руководителя украинского оборонного ведомства. Поводом для нового заявления стал эпизод во Львове.

Мендель также заявила, что украинское правительство не даёт публичной оценки происходящему. По её мнению, молчание властей воспринимается как согласие с применяемыми методами.

В результате, считает бывший пресс-секретарь Зеленского, у украинцев остаются два варианта: покинуть страну или дать взятку.

Вопрос проведения мобилизационной кампании также неоднократно становился предметом публичных дискуссий на Украине. На фоне этого украинские власти продолжают обсуждать подходы к пополнению армии и соблюдению действующих правил призыва.