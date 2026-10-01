Россия может применить тактическое ядерное оружие, если страны НАТО продолжат практику захвата российских судов, которые Запад относит к так называемому теневому флоту. Военный эксперт и бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru» заявил, что Европа целенаправленно приближает мир к ядерной эскалации и третьей мировой войне, поскольку Москва не намерена безучастно наблюдать за уничтожением или захватом своих кораблей.

По его словам, Россия будет отвечать зеркально, включая возможность захвата натовских судов в любой точке земного шара. Колесник подчеркнул, что у России нет планов обострять отношения с НАТО, и именно Запад «специально нагнетает обстановку». Он отметил, что каждый новый случай захвата российских кораблей становится очередным витком эскалации, который приближает стороны к «очень нехорошему моменту» — применению оружия со специальными боеприпасами.

Эксперт призвал западные страны прекратить провокационные действия, указав, что текущая динамика конфликта делает использование тактического ядерного оружия всё более вероятным сценарием развития событий.

А ранее Life.ru сообщал, что силы Евросоюза поднялись на борт нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море, который европейская сторона связывает с российским «теневым флотом». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уточнила, что это уже шестое судно, подвергшееся такой процедуре за последние месяцы.