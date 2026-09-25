У НАТО припасены сюрпризы: Рютте пригрозил России скрытыми мерами

НАТО не намерено заранее раскрывать все способы реагирования на возможные действия России. Альянс подготовил различные варианты ответа, в том числе на гибридные угрозы, заявил его генеральный секретарь Марк Рютте в интервью Bloomberg.

По словам руководителя блока, ответные меры необязательно будут повторять действия другой стороны. Некоторые решения союзники могут реализовать без предварительных публичных заявлений.

«У нас подготовлены планы. У нас есть все необходимые варианты ответа. Мы не всегда будем предавать их огласке. Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», — заявил Рютте.

При этом генсек призвал страны НАТО сохранять спокойствие и продолжать увеличивать расходы на оборону. Он подчеркнул, что дополнительные инвестиции необходимы для поддержания военных возможностей альянса в долгосрочной перспективе.

Вопрос о готовности блока к гибридным угрозам Рютте поднимал и ранее. В частности, он приводил в пример защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море и действия отдельных союзников в отношении судов, которые западные страны относят к российскому теневому флоту.