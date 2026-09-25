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Опубликовано 25 сентября, 11:03

У НАТО припасены сюрпризы: Рютте пригрозил России скрытыми мерами

Рютте: НАТО подготовило непубличные варианты ответа на действия России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

НАТО не намерено заранее раскрывать все способы реагирования на возможные действия России. Альянс подготовил различные варианты ответа, в том числе на гибридные угрозы, заявил его генеральный секретарь Марк Рютте в интервью Bloomberg.

По словам руководителя блока, ответные меры необязательно будут повторять действия другой стороны. Некоторые решения союзники могут реализовать без предварительных публичных заявлений.

«У нас подготовлены планы. У нас есть все необходимые варианты ответа. Мы не всегда будем предавать их огласке. Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», — заявил Рютте.

При этом генсек призвал страны НАТО сохранять спокойствие и продолжать увеличивать расходы на оборону. Он подчеркнул, что дополнительные инвестиции необходимы для поддержания военных возможностей альянса в долгосрочной перспективе.

Вопрос о готовности блока к гибридным угрозам Рютте поднимал и ранее. В частности, он приводил в пример защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море и действия отдельных союзников в отношении судов, которые западные страны относят к российскому теневому флоту.

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Ранее Life.ru сообщал, что Рютте уже заявлял о секретных мерах НАТО по противодействию России. Тогда генсек пояснил, что часть решений альянса останется закрытой для общественности. При этом 24 сентября он согласился с оценкой датской разведки о низкой вероятности полномасштабного нападения России на НАТО.

Больше новостей о международной политике и отношениях России со странами НАТО — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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