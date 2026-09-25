Павел допустил, что НАТО придётся сбивать российские самолёты и дроны

Президент Чехии Пётр Павел вновь допустил, что страны НАТО могут начать сбивать российские самолёты и беспилотники при нарушении воздушного пространства альянса. Такое мнение он высказал в интервью Fox News на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам чешского лидера, НАТО стремится избегать эскалации, однако в определённый момент может счесть более жёсткую реакцию необходимой. При этом Павел провёл различие между случайным пересечением границы и ситуацией, когда воздушное судно, по версии альянса, намеренно входит в чужое воздушное пространство и не реагирует на предупреждения.

Павел считает, что сдержанная реакция НАТО может восприниматься Москвой как отсутствие готовности к решительным действиям. Он заявил, что Россия, по его оценке, «уважает силу», поэтому альянсу следует демонстрировать способность защищать свои границы. Это является оценкой президента Чехии, а не согласованным решением НАТО.

Поводом для нового заявления стали недавние инциденты на восточном фланге альянса. Fox News пишет, что Польша поднимала истребители после сообщения о российском вертолёте Ми-8, пересёкшем воздушное пространство страны со стороны Калининградской области. Румыния также поднимала F-16 после появления неопознанной воздушной цели, прилетевшей со стороны Украины.

Павел уже выступал с похожими заявлениями. В декабре 2025 года он говорил, что при продолжении нарушений воздушного пространства НАТО может перейти к более жёстким мерам, включая уничтожение самолётов или беспилотников. Тогда этот тезис также вызвал дискуссию о риске прямого столкновения России и альянса.

В Кремле подобную риторику ранее называли безответственной и опасной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва отвергает обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства стран НАТО российской военной авиацией.

Само НАТО также не исходит из принципа автоматического уничтожения любого самолёта, пересёкшего границу. Решение зависит от обстоятельств, характера угрозы и правил применения силы. Ранее генсек альянса Марк Рютте говорил, что применение оружия может рассматриваться при наличии непосредственной угрозы гражданским или военным.