Президент Чехии заговорил о моменте, когда НАТО «придётся» сбивать российские самолёты

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у НАТО якобы есть веские основания для жёсткого ответа на нарушения воздушного пространства России. Своё мнение экс-глава военного комитета альянса высказала в интервью The Sunday Times.

Он допустил, что альянсу вскоре «придётся» перейти к более решительным мерам, включая удары по беспилотникам или самолётам.

«Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придётся применить более жёсткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолёта или беспилотника», — сказал президент.

Чешский лидер убеждён, что Россия не допускает нарушений своего воздушного пространства, и НАТО должно вести себя так же. По его словам, «российские инциденты с дронами» — это проверка системы ПВО и решимости альянса к самообороне. Павел также призвал Европу готовиться к возможности вести войну самостоятельно, без масштабной поддержки США, которые могут быть отвлечены на другие театры, например, Азиатско-Тихоокеанский регион.