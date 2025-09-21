Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с российскими МиГами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае нарушения российскими военными самолётами воздушного пространства стран НАТО нужно их сбивать. По информации Novinky, чешский лидер подчеркнул, нарушение границ должно активировать механизмы коллективной обороны альянса.

Павел отметил, что союзники должны послать России ясный сигнал о недопустимости подобных действий, добавив, что речь идёт не только о дипломатических, но и о военных мерах. При этом президент Чехии подчеркнул, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации.