Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с российскими МиГами
Президент Чехии Павел призвал сбивать российские самолёты над странами НАТО
Президент Чехии Петр Павел. Обложка © ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае нарушения российскими военными самолётами воздушного пространства стран НАТО нужно их сбивать. По информации Novinky, чешский лидер подчеркнул, нарушение границ должно активировать механизмы коллективной обороны альянса.
Павел отметил, что союзники должны послать России ясный сигнал о недопустимости подобных действий, добавив, что речь идёт не только о дипломатических, но и о военных мерах. При этом президент Чехии подчеркнул, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации.
Напомним, 19 сентября пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Москву в якобы вторжении в воздушное пространство Эстонии. Российское Минобороны опровергло эти обвинения, уточнив, что три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, не отклоняясь от курса и не нарушая воздушное пространство других стран.