20 сентября, 12:06

Захарова вернула министра обороны Литвы к её «корням» после призыва сбивать российские МиГи

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления министра обороны Литвы Довилы Шакалене, которая намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО после появления фейков о пролёте МиГов над Эстонией.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», — подчеркнула дипломат.

Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией

Напомним, Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Генштаб Сил обороны утверждал, что самолёты «без разрешения» находились в небе страны 12 минут. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что три истребителя МиГ-31 выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Самолёты ни разу не пересекали границы других государств.

Анастасия Никонорова
