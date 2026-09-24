Рютте согласился с оценкой Дании о низкой вероятности нападения России на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что согласен с оценкой датской разведки, которая считает маловероятным полномасштабное нападение России на страны альянса. Об этом он сообщил на мероприятии в Нью-Йорке.

По словам главы НАТО, выводы датских спецслужб соответствуют его собственному взгляду на ситуацию.

«Датская разведка заявила о том, что полномасштабное нападение России на территорию НАТО крайне маловероятно. Думаю, разведка Дании права», — сказал Рютте.

Генсек альянса отметил, что оценка возможных рисков остаётся важной частью работы стран НАТО. При этом он не уточнил, какие именно факторы легли в основу выводов датской разведки.

Ранее Life.ru писал, что британское Министерство обороны также не видит стремления Москвы к прямой конфронтации с НАТО. Представитель ведомства заявил, что Лондон не считает целью России начало открытого противостояния с альянсом. На этом фоне некоторые европейские страны стали осторожнее говорить о перспективах серьёзной эскалации.