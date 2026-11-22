Имя вице-премьера Италии Маттео Сальвини пропало из базы украинского сайта «Миротворец»* после дипломатического скандала. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, запись о Сальвини исчезла вечером 21 ноября. При этом сведения о депутатах Европарламента от итальянского оппозиционного «Движения пяти звёзд» по-прежнему доступны в базе. Там также остаются карточки других европейских политиков.

Удаление произошло вскоре после того, как вице-премьер публично потребовал исключить депутата из списка и пригрозил заблокировать дальнейшую помощь Украине, если Киев не отреагирует на ситуацию.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Италии Джорджа Мелони лично выразила Владимиру Зеленскому протест из-за включения Сальвини в базу «Миротворца»*. Во время встречи в Берлине она назвала произошедшее неприемлемым для всей Италии. После этого украинское посольство в Риме заявило, что ресурс не представляет официальную позицию государства.

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