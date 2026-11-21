Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила Владимиру Зеленскому недовольство из-за включения в базу украинского сайта «Миротворец»* вице-премьера Маттео Сальвини. Глава итальянского правительства назвала произошедшее неприемлемым не только для политика, но и для всей страны. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

«Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», — приводит издание слова Мелони, сказанные во время встречи с украинским лидером в Берлине на саммите «коалиции желающих».

Поводом для дипломатического демарша стало появление имени Сальвини в базе «Миротворца»* в четверг, 19 ноября. Ранее, в начале месяца, на сайте также разместили сведения об итальянских депутатах Европарламента от оппозиционного «Движения пяти звёзд». В результате история затронула сразу несколько политических сил Италии и вызвала напряжённость внутри правящей коалиции.

После реакции Мелони посольство Украины в Риме поспешило дистанцироваться от скандального ресурса. Дипломаты подчеркнули, что «Миротворец»* не является официальным источником информации украинского государства, не входит в систему государственных органов и не уполномочен представлять позицию Киева. Однако извинений перед Сальвини украинская сторона, по данным Il Fatto Quotidiano, так и не принесла. Сам итальянский вице-премьер ранее потребовал разъяснений и предупредил, что отсутствие реакции со стороны Киева может повлиять на дальнейшую позицию Рима по вопросу военной помощи Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рим потребовал от Киева объяснений после появления в базе «Миротворца»* итальянских депутатов Европарламента. Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил послу страны на Украине обратиться к украинским властям и напомнил о необходимости уважать политический плюрализм. Тогда дипломатический скандал только начинал набирать обороты.

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