После включения евродепутата Данило Делла Валле в базу украинского сайта «Миротворец»* его коллеги по итальянскому «Движению пяти звёзд» потребовали закрыть ресурс. Представители партии в Европарламенте поддержали политика и призвали председателя ЕП Роберту Метсолу вмешаться в ситуацию.

«Мы призываем председателя Европейского парламента Роберту Метсолу отнестись к этим угрозам серьёзно и принять меры через компетентные органы для закрытия этого сайта, который распространяет только ненависть и дезинформацию. Недопустимо преследовать представителя граждан за его идеи и мнения», — говорится в заявлении.

«Миротворец»* появился в 2014 году. Сайт публикует личные данные людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. Среди них — политики, журналисты, артисты и даже дети и подростки. Генпрокуратура России ранее называла деятельность проекта грубым нарушением Европейской конвенции по правам человека и инструментом подавления оппозиции.

Ранее Life.ru сообщал, что ресурс начал активно добавлять в базу евродепутатов, которые выступают против поставок оружия Украине. В начале ноября в список попали Данило Делла Валле и французский политик Кристоф Гомар.

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