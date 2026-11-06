Депутаты Европарламента от Финляндии и Болгарии Ээро Хейнялуома и Петр Волгин попали в базу украинского сайта «Миротворец»*. Обоих политиков обвинили в публичной поддержке России и распространении информации, которую администраторы ресурса считают направленной против Украины.

В опубликованных досье евродепутатам также вменяют «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипулирование общественно значимой информацией».

Хейнялуома представляет финских социал-демократов и входит во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Волгин избран от болгарской партии «Возрождение» и состоит во фракции «Европа суверенных наций».

Оба политика ранее высказывались за развитие диалога с Москвой. В частности, финский евродепутат выступал за сохранение каналов общения с Россией, а его болгарский коллега критиковал политику Евросоюза в отношении российско-украинского конфликта.

Хейнялуома и Волгин стали не первыми представителями Европарламента, чьи данные появились на украинском ресурсе. Так, только на этой неделе его администраторы включили в базу политиков из Франции и Италии, а также представителей «Альтернативы для Германии».

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