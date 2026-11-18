Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни поручил послу страны в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям за разъяснениями после включения депутатов Европарламента от «Движения пяти звёзд» в список «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*. Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии.

В ведомстве подчеркнули, что Таяни внимательно следит за ситуацией, поскольку она затрагивает итальянских политиков, избранных в Европейский парламент. В министерстве также напомнили о важности свободы выражения мнений и уважения политического плюрализма.

«Это основополагающие принципы демократии, которые всегда должны быть защищены», — говорится в заявлении МИД Италии. Ведомство добавило, что Рим продолжит поддерживать Украину, одновременно настаивая на соблюдении демократических свобод и прав представителей европейских институтов.

Напомним, ранее в базу украинского сайта «Миротворец»* внесли семь депутатов Европарламента из разных стран. Среди них — итальянец Данило Делла Валле из «Движения пяти звёзд», а также представители Франции, Кипра, Финляндии, Болгарии, Греции и Польши.

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