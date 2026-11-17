В базу «Миротворца»* внесли семь евродепутатов из разных стран
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В базу украинского сайта «Миротворец»* внесли семь депутатов Европарламента из разных стран, сообщает ANSA со ссылкой на источники в парламенте. Среди них — итальянец Данило Делла Валле из «Движения пяти звёзд», а также представители Франции, Кипра, Финляндии, Болгарии, Греции и Польши.
После появления профиля Делла Валле его коллеги по партии призвали председателя Европарламента Роберту Метсолу добиваться блокировки сайта. В заявлении делегации говорится, что поводом для включения депутата стали его выступления за мир и против перевооружения.
ANSA сообщает, что на сайте разместили фотографии и персональные данные парламентариев, а это недопустимо. «Миротворец»* уже несколько лет публикует информацию о неудобных для себя россиянах, в том числе в перечень попадали несовершеннолетние, но в Европе ранее не реагировали на подобный незаконный сбор данных.
Ранее Life.ru сообщал, что «Миротворец»* начал активно добавлять в базу евродепутатов, которые выступают против поставок оружия Украине. Так, в базу украинского сайта попали два депутата Европарламента — французский политик Кристоф Гомар и представитель итальянской оппозиционной партии «Движение пяти звёзд» Данило Делла Валле. Евродепутаты тут же начали требовать закрытия скандального сайта.
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