В базу украинского сайта «Миротворец»* внесли семь депутатов Европарламента из разных стран, сообщает ANSA со ссылкой на источники в парламенте. Среди них — итальянец Данило Делла Валле из «Движения пяти звёзд», а также представители Франции, Кипра, Финляндии, Болгарии, Греции и Польши.

После появления профиля Делла Валле его коллеги по партии призвали председателя Европарламента Роберту Метсолу добиваться блокировки сайта. В заявлении делегации говорится, что поводом для включения депутата стали его выступления за мир и против перевооружения.

ANSA сообщает, что на сайте разместили фотографии и персональные данные парламентариев, а это недопустимо. «Миротворец»* уже несколько лет публикует информацию о неудобных для себя россиянах, в том числе в перечень попадали несовершеннолетние, но в Европе ранее не реагировали на подобный незаконный сбор данных.

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