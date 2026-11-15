Белорусскую теннисистку Арину Соболенко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Вторую ракетку мира обвинили в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, а также публичной поддержке российской спецоперации.

Включение спортсменки в базу произошло на фоне скандала во время матча Итогового турнира WTA против украинки Элины Свитолиной. По ходу встречи Соболенко эмоционально отреагировала на поведение зрителей, поддерживавших её соперницу. Теннисистка произнесла несколько нецензурных слов в адрес украинских болельщиков.

Позднее белоруска объяснила, что её реакцию вызвала небольшая группа зрителей, которые демонстративно радовались её ошибкам. Соболенко подчеркнула, что высказывание не было адресовано самой Свитолиной, признала свою эмоциональность и извинилась перед теми, кого могла задеть.

Сам матч завершился поражением Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 1:6. Этот результат лишил белорусскую спортсменку возможности выйти в полуфинал Итогового турнира. Свитолина, напротив, продолжила борьбу за титул.

Соболенко 28 лет. Она занимает вторую строчку мирового рейтинга WTA и имеет 24 титула в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема. Ещё два титула Большого шлема теннисистка завоевала в парном разряде.

Ранее Life.ru сообщал, что Элина Свитолина обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Украинка получила последнюю путёвку в четвёрку сильнейших, оставив белорусскую теннисистку за бортом решающей стадии соревнований.