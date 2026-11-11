Скончавшегося посла России в США Александра Дарчиева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Сведения о дипломате появились на ресурсе после сообщения о его смерти 11 ноября.

Ранее в среду Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни. Ему было 66 лет. Дарчиев занимал пост посла России в Вашингтоне с марта 2025 года. До этого он возглавлял российскую дипломатическую миссию в Канаде, а также руководил профильными департаментами МИД РФ. Дипломат участвовал в консультациях Москвы и Вашингтона по нормализации двусторонних отношений.