Александр Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали его выдающимся дипломатом, опытным руководителем и блестящим специалистом по Соединённым Штатам. Дипломат работал в системе МИД с 1992 года, занимал пост российского посла в Канаде, а в марте 2025 года был назначен главой дипмиссии в Вашингтоне. На этой должности он представлял интересы Москвы в период возобновления российско-американского диалога.