Организация Объединённых Наций выразила соболезнования России в связи со скоропостижной смертью посла РФ в США Александра Дарчиева. С заявлением от имени международной организации выступил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы выражаем соболезнования его семье и правительству России», — сказал Хак в беседе с РИА Новости.

Напомним, о кончине Дарчиева ранее сообщило российское Министерство иностранных дел. Ведомство назвало его выдающимся дипломатом, опытным руководителем и наставником, посвятившим многие годы работе на американском направлении российской внешней политики. Дипломатическую карьеру в системе МИД он начал в 1992-м. До назначения в Вашингтон Дарчиев возглавлял посольство России в Канаде, а затем руководил Департаментом Северной Америки МИД.