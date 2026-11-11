Российский католический священник Никита Кушнарёв умер в Риме, куда приехал на учёбу. Об этом сообщили в приходе во Владивостоке, где он нёс службу. Время поминальной мессы обещали объявить дополнительно.

По данным SHOT, ему было 43 года. Тело отца Никиты обнаружили 9 ноября в парке неподалёку от Виале Джотто в районе Сан-Саба. Как сообщает канал, видимых следов насилия на теле не было. Причина смерти пока не сообщается.

Кушнарёв вырос в Ростове-на-Дону и состоял в ордене регулярных каноников Иисуса Господа. Позднее его служение было связано с католическим приходом Владивостока. Священническое рукоположение он принял 10 апреля 2019 года во владивостокском храме. Его совершил епископ Кирилл Климович. Это было первое рукоположение во священники за всю историю местного прихода.

Ранее сообщалось, что бывший ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), заслуженный деятель искусств России Лев Сундстрем скончался в возрасте 85 лет. Он возглавлял учебное заведение на протяжении 18 лет — с 1993 по 2011 год. За это время Сундстрем сумел сохранить театральную школу в непростой переходный период, развивал образовательные программы и привлекал к преподаванию известных деятелей сцены.